Movecho: em constante inovação

A Movecho existe para resolver os problemas dos seus clientes. Cada projeto é customizado e envolve a dedicação de todas as equipas, nas diferentes fases. Desenvolvem soluções distintas e pensadas especificamente para cada cliente, num processo que designam “por medida”. Entre os serviços que oferece estão a gestão de projeto, a engenharia de produto, a prototipagem, a produção, logística, e o pós-venda.

O mobiliário de escritório continua a ser uma das suas áreas de negócio (dirigido maioritariamente para o mercado suíço), no entanto, a principal produção são hoje os equipamentos para espaços comerciais e de serviços. Particular destaque para a especialização em mobiliário premium, como é o da alta joalharia, relojoaria e perfumaria, trabalhando atualmente com alguns dos maiores grupos internacionais do setor, mercado no qual pretende consolidar o seu posicionamento.

O desenvolvimento de mobiliário da marca tem sido também uma aposta da empresa com a criação de uma linha de produto que conta já com um reconhecido e premiado historial.

Indústria 4.0

A aposta em I&DI tem sido uma constante ao longo da sua história, permitindo a (re)interpretação de materiais dando-lhes novas formas e aplicações, num trabalho contínuo de investigação, no sentido da diferenciação positiva e competitividade. Procura, assim, mercados de nicho, consolidando o perfil de empresa especializada. A ampliação em curso das suas instalações (desde 2000, a unidade industrial passou dos 3600 metros quadrados para os atuais 24 mil) integra este projeto abrangente de inovação industrial, que passa pela aposta em tecnologias pioneiras, como a manufatura aditiva (impressão 3D em larga escala).

A empresa acredita que “a I4.0 é hoje uma realidade no seu mais puro potencial. Daí a dimensão deste investimento que abrange todos os setores da empresa, incluindo o layout”, esclarece Luís Abrantes, CEO da Movecho. Para concretizar todo este potencial, um dos maiores desafios que enfrenta é a falta de mão de obra qualificada, um problema que sabem estar identificado e ser transversal à União Europeia.

A contratação à saída da universidade e posterior formação tem sido uma das suas apostas, procurando criar todas as condições para manter os colaboradores satisfeitos e motivados. Por um lado, formando os recursos humanos atuais dotando-os de mais competências, de maior flexibilidade e capacidade de resposta, com planos de formação intensivos por forma a ministrar as competências necessárias à atividade; por outro, procurando captar os melhores talentos para a empresa. “Contamos também com a centralidade de Viseu, que é uma cidade dinâmica e que tem vindo a ser cada vez mais capaz de fixar população na região”, refere.

Garantia de qualidade em todas as fases

A Movecho é uma empresa certificada pela norma internacional ISO 9001, cuja aplicação assegura a capacidade de fornecer, de forma consistente, produtos e serviços que satisfaçam tanto os requisitos dos clientes, como as obrigações de conformidade aplicáveis à sua atividade, contribuindo também para a sua competitividade, liderança, inovação e reorganização. No âmbito das certificações, refira-se igualmente a certificação da Cadeia de Responsabilidade PEFC, que define todo um sistema de rastreabilidade da matéria-prima de base florestal; a ISO 14001, que visa assegurar uma gestão eficaz dos aspetos ambientais das atividades desenvolvidas; e a ISO 45001, relativa ao sistema de gestão da Segurança e Saúde no Trabalho.

Assumida ambientalista (embora não fundamentalista), a Movecho entende que a atividade industrial não deve, nem pode, ser incompatível com o equilíbrio ambiental. Procura, por isso, ser uma empresa verde desde a eficiência energética à economia circular, integrando nos processos de planeamento e de tomada de decisão a promoção da ecoeficiência e da proteção ambiental.

O ecoponto, a caldeira de biomassa para valorização energética de resíduos de aglomerados e a instalação de painéis fotovoltaicos são alguns dos exemplos práticos da sua política sustentável. Uma aposta que, em 2014, foi reconhecida com a atribuição da distinção de Vencedor Absoluto do prémio EDP Energia Elétrica e Ambiente 2014, pelas iniciativas no âmbito de eficiência da energia elétrica e da qualidade ambiental.

Este é um caminho que percorre por acreditar nele, e que vai ao encontro das metas de sustentabilidade propostas na União Europeia, mantendo a competitividade. Algo que crê ser possível por mérito da estratégia implementada nos últimos anos, destacando o papel dos fundos europeus, no sentido em que ajudam as empresas a cumprir as metas.

A pensar no futuro, a Movecho tem vindo a apostar numa linha editorial com produtos de autor que, a par da sua participação em eventos internacionais, pretende marcar uma posição e linguagem no mercado nacional e internacional exponenciando, assim, a notoriedade da marca. À procura de novos mercados, particularmente na europa, a Movecho tem como objetivo consolidar o seu posicionamento na área premium.

História da luso-suíça de Nelas

A Movecho é uma empresa luso-suíça que se instalou em Nelas em 1989 com uma inovadora fábrica de mobiliário de escritório em MDF lacado para exportação para a Suíça. Em 2000, na sequência de um MBO (Management Buyout), os quadros adquirem a empresa, refletindo-se numa mudança profunda da estratégia empresarial. Com a aposta em novas tecnologias veio a diversificação produtiva e com ela novos mercados e novos clientes.

Desde 2000, a unidade industrial passou dos 3600 metros quadrados para os atuais 24 mil. Investimentos extensivos à aposta em tecnologias pioneiras, incluindo máquinas personalizadas desenvolvidas especificamente para a empresa que a põem na vanguarda tecnológica no que diz respeito aos processos produtivos. Simultaneamente, a Movecho tem como política de recursos humanos a procura de profissionais qualificados em todas as suas áreas. A união destes fatores permitiu-lhe conquistar o estatuto atual, ganhar relevo no mercado e continuar a apostar no seu crescimento.